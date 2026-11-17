S&P 500, sorprese sugli utili al livello inferiore dal quarto trimestre del 2022

(Teleborsa) - Gli utili complessivi effettivamente riportati dalle società dell'indice S&P 500 fin qui hanno superato le stime del 3,1% nel terzo trimestre 2026. È quanto emerge da un'analisi di FactSet. Tale percentuale di sorpresa sugli utili risulta inferiore alle medie registrate nei periodi di riferimento: 1 anno (+13,8%), 5 anni (+7,5%), 10 anni (+8,0%) e 15 anni (+6,7%). Di fatto, il terzo trimestre segna il valore più basso di sorpresa sugli utili per l'indice dal quarto trimestre del 2022 (+1,3%).



A livello settoriale, il comparto Communication Services è l'unico a registrare una sorpresa negativa, pari al -22,1%. All'interno di questo settore, Charter Communications (-20,50 $ contro 8,94 $ previsti), Meta Platforms (3,83 $ contro 6,54 $) e Alphabet (2,12 $ contro 3,02 $) hanno riportato le sorprese negative più marcate in termini di utile per azione (EPS). L'EPS di Meta Platforms per il terzo trimestre del 2026 ha risentito di un onere di 9,89 miliardi di dollari legato a un accordo transattivo, mentre l'EPS di Alphabet ha incluso una perdita di 8,7 miliardi di dollari nella voce "altri proventi", dovuta a perdite nette su titoli azionari. Le sorprese negative registrate da queste tre società rappresentano anche i principali fattori che hanno contribuito a ridurre la percentuale di sorpresa sugli utili per il trimestre. Escludendo tali aziende, la percentuale di sorpresa sugli utili dell'S&P 500 per il terzo trimestre salirebbe dal 3,1% al 6,7%.



A causa di questa minore sorpresa sugli utili, il tasso di crescita degli utili dell'S&P 500 per il terzo trimestre ha mostrato, nel corso dell'attuale stagione, un miglioramento inferiore alla media. Nel complesso, il tasso di crescita aggregato degli utili è migliorato di 2,8 punti percentuali (passando dal 29,1% al 31,9%) dal 30 settembre. Tale incremento risulta inferiore al miglioramento medio registrato durante le stagioni degli utili nell'arco di 1 anno (+14,1 punti percentuali), 5 anni (+6,4 punti percentuali), 10 anni (+6,9 punti percentuali) e 15 anni (+5,5 punti percentuali).



(Foto: © Pavel Ignatov / 123RF)

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