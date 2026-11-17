Scuola e imprese: alleanza sempre più strategica per il futuro dei giovani

Il 96% dei docenti riconosce il valore delle collaborazioni

(Teleborsa) - Il rapporto tra scuola e imprese è sempre più diffuso e riconosciuto come un’opportunità di arricchimento dell’esperienza educativa. Il 91% dei docenti e il 90% dei dirigenti scolastici dichiara di aver accolto negli ultimi tre anni iniziative promosse dalle aziende. E il giudizio è ampiamente positivo: il 96% degli insegnanti e il 99% dei dirigenti riconosce il valore di queste collaborazioni.



È quanto emerge l'edizione 2026 dell'indagine nazionale "Il rapporto Scuola-Azienda. Un’alleanza strategica", promossa da La Fabbrica by Spaggiari, insieme ad ANP, ELIS e Fondazione Sodalitas. La ricerca mette a confronto bisogni, aspettative ed esperienze di docenti, dirigenti scolastici e rappresentanti delle imprese, con in aggiunta un nuovo focus sull'orientamento.



Per le imprese investire nella scuola è una scelta strategica



Anche dal punto di vista aziendale il quadro è positivo: il 93% delle imprese intervistate valuta favorevolmente i risultati dei progetti realizzati con le scuole e la metà intende aumentare le collaborazioni, mentre nessuna prevede di ridurle.



Particolarmente significativo è il ruolo assunto dall’educazione nelle strategie di sostenibilità sociale: il 59% delle aziende considera i progetti scolastici parte integrante di queste strategie, rispetto al 51% rilevato nell’edizione del 2025.



Il coinvolgimento delle imprese non riguarda soltanto le funzioni di comunicazione o sostenibilità. Nel 60% delle aziende intervistate sono le Risorse Umane a promuovere i progetti rivolti alle scuole, un risultato che evidenzia il collegamento tra collaborazione educativa, sviluppo delle competenze e relazione con le nuove generazioni.



L'intelligenza artificiale è la nuova priorità educativa



Tra i bisogni emergenti rilevati dall’indagine, l’intelligenza artificiale occupa il primo posto. Il 52% dei docenti e il 67% dei dirigenti scolastici la indica come tema sul quale vorrebbe sviluppare future collaborazioni con le imprese. L’IA è già entrata nella quotidianità di studenti e insegnanti, ma il suo utilizzo solleva nuove questioni educative: dalla capacità di valutare criticamente le risposte generate dagli strumenti digitali alla necessità di preservare autonomia di pensiero, creatività e capacità di apprendimento.



La sfida non è quindi soltanto tecnologica. Alle imprese viene riconosciuta la possibilità di contribuire allo sviluppo di competenze che permettano ai giovani di comprendere e utilizzare consapevolmente le nuove tecnologie.



Dalla sostenibilità al benessere digitale: cambiano i bisogni educativi



La ricerca mostra come il contributo delle aziende assuma forme differenti in relazione all’età degli studenti. Nella scuola primaria prevalgono i progetti dedicati al benessere, alla salute e all’ambiente. Nella secondaria di primo grado cresce l’importanza dell’orientamento, mentre nelle scuole superiori diventano centrali il rapporto con il mondo del lavoro, l’imprenditorialità e le esperienze di formazione scuola – lavoro.



Accanto a questi ambiti, emerge un interesse crescente per il superamento degli stereotipi, il benessere digitale e l’educazione economica, finanziaria e assicurativa: temi diversi, accomunati dall’obiettivo di sviluppare consapevolezza, autonomia e capacità di scelta.



Anche la sostenibilità rappresenta un terreno privilegiato di collaborazione. Quasi nove dirigenti scolastici su dieci ritengono utile il contributo delle aziende in questo ambito, indicando come particolarmente interessanti i progetti condivisi, la sponsorizzazione di spazi educativi sostenibili, i programmi di mentorship e formazione, concorsi e sfide sui temi ambientali.



La richiesta delle scuole va quindi oltre la semplice sensibilizzazione: l’interesse è rivolto a esperienze concrete, capaci di trasformare la sostenibilità in una competenza da esercitare nella vita quotidiana.



La collaborazione educativa coinvolge anche le famiglie



Il valore dei progetti può estendersi oltre l’aula scolastica. Nella scuola primaria, sette docenti su dieci segnalano iniziative promosse dalle aziende che raggiungono anche le famiglie, attraverso attività di informazione o coinvolgimento diretto. Un risultato che evidenzia il potenziale delle collaborazioni scuola-impresa nel rafforzare il dialogo tra scuola e famiglia e nel coinvolgere l’intera comunità educante.



Le aziende ritengono maggiormente carenti le competenze trasversali



Un altro risultato significativo riguarda le competenze che le imprese ritengono maggiormente carenti nei giovani. Tra le aziende intervistate, il 61% segnala difficoltà nelle competenze di autogestione, come affidabilità, puntualità e gestione dello stress. Il 50% individua carenze nelle competenze relazionali e organizzative, tra cui collaborazione, comunicazione e capacità di affrontare problemi.



Soltanto il 20% indica lacune nelle competenze digitali e tecnologiche. Il dato mette in evidenza come, accanto alle conoscenze tecniche, abbiano un peso decisivo le capacità personali e relazionali necessarie per affrontare situazioni complesse e lavorare con gli altri.



Orientamento: una priorità per avvicinare scuola e mondo del lavoro



Un approfondimento specifico della ricerca è dedicato all’orientamento, uno degli ambiti nei quali la collaborazione tra scuola e imprese può esprimere il maggiore potenziale.



Quando le aziende entrano a scuola, rispondono soprattutto a un bisogno di orientamento e di contatto con il mondo del lavoro. Lo dice il 77% dei dirigenti, e tra le e i docenti la quota sale con l’età di studentesse e studenti: dal 21% della primaria all’80% delle superiori.



Chi insegna mostra interesse per modalità di apprendimento attive e vicine alla realtà professionale: il 78% indica le visite aziendali, il 54% project work e challenge e il 46% attività di mentoring.



C’è però uno sfasamento da colmare. Il bisogno di orientamento esplode nella secondaria di primo grado, dove diventa la prima esigenza, ma gli interventi delle aziende si concentrano alle superiori (96%) e raggiungono la secondaria di primo grado solo nel 48% dei casi: proprio quando ragazze e ragazzi iniziano a scegliere. E quando le aziende entrano in classe, i percorsi sono costruiti insieme ai docenti solo nell’11% dei casi, anche se il 35% delle imprese si dice pronto a co-progettare. Il primo ostacolo, per la scuola (61%) come per le aziende (69%), è il tempo. La sfida per i prossimi anni è anticipare l’orientamento e trasformarlo da evento in percorso, progettato insieme.



L’orientamento si configura così non soltanto come supporto alla scelta di un percorso di studi o di una professione, ma come opportunità per conoscere le proprie attitudini, esplorare possibilità e sviluppare maggiore consapevolezza del proprio futuro. I risultati dell’indagine indicano nella progettazione condivisa tra scuole e imprese uno spazio di sviluppo per percorsi più rispondenti ai bisogni degli studenti e più vicini alla realtà professionale.

Condividi

```