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Giappone, rallentano le vendite al dettaglio a settembre a +2,3% annuo

Economia, Macroeconomia
Giappone, rallentano le vendite al dettaglio a settembre a +2,3% annuo
(Teleborsa) - Rallentano le vendite al dettaglio in Giappone. Secondo quanto reso noto dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria (METI), le vendite a settembre sono aumentate su base annuale del 2,3% dopo il +2,9% del mese precedente (rivisto dal +2,7%). Le attese degli analisti erano per una crescita dei consumi del 3,3%.

Su base mensile, le vendite sono calate dello 0,7% dopo il -0,9% del mese precedente (rivisto da -1,2%).

Quanto alle vendite all'ingrosso hanno riportato un incremento del 6,4% su anno ma risultando stabili su mese.

Le vendite totali hanno evidenziato così un incremento del 5,4% tendenziale e dello 0,2% su mese.
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