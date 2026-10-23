Regno Unito, vendite al dettaglio sotto le attese a settembre

(Teleborsa) - Deludono le attese le vendite al dettaglio in Regno Unito a settembre 2026. Secondo l'Office for National Statistics, le vendite retail hanno segnato un decremento dello 0,4% su base mensile, peggiore del -0,1% atteso dagli analisti, dopo il +0,7% registrato ad agosto.



Su base annua si registra una crescita dello 0,8% rispetto al +1% del consensusa e al +2,7% registrato il mese precedente.



Le vendite al dettaglio core, che escludono i carburanti, sono scese dello 0,7% su mese, contro il -0,1% del consensus e dopo il +0,9% del mese precedente. Su anno, il dato core ha segnato un +0,8% rispetto al +1% atteso e al +2,9% precedente.



(Foto: Alexander Kovacs on Unsplash)

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