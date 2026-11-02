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Germania, calo inaspettato delle vendite al dettaglio a settembre

Economia, Macroeconomia
Germania, calo inaspettato delle vendite al dettaglio a settembre
(Teleborsa) - Arrivano dati preoccupanti dal commercio al dettaglio in Germania. Le vendite in termini reali hanno registrato a settembre 2026 un decremento del 2% su mese, contro il +0,4% atteso dagli analisti e dopo il +1,2% registrato il mese precedente (dato rivisto da +1,3%).

Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco (DESTATIS), la variazione annua si attesta a -2,3%, in peggioramento dal -0,3% registato ad agosto (dato rivisto da -0,4%).

(Foto: Hanson Lu on Unsplash)
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