(Teleborsa) - La Bank of England
dovrà optare per ulteriori aumenti dei tassi di interesse
quanto più a lungo durerà il conflitto in Medio Oriente, nonostante i segnali in base ai quali l'inflazione
potrebbe raggiungere un picco inferiore rispetto al 5% stimato recentemente dall'istituto.
E' quanto ha affermato il governatore Andrew Bailey
,
durante una conferenza a Londra, spiegando che se la guerra con l'Iran continuerà a far aumentare i prezzi dell'energia, diventerà "più probabile che si verifichino effetti inflazionistici persistenti
e che, di conseguenza, i tassi di interesse dovranno essere più elevati".
Il 5 novembre scorso la banca centrale ha alzato i tassi d'interesse per la prima volta in tre anni
, di 25 punti base, portandoli al 4%. Gli operatori si aspettano un ulteriore aumento entro febbraio e altri due entro l'estate mentre diversi membri del board della BOE hanno suggerito che è probabile un altro rialzo dei tassi nei prossimi mesi.
Rispondendo alle domande dopo il suo discorso, Bailey ha affermato che, sebbene all'inizio del mese la banca si aspettasse un'inflazione
pari o superiore al 5%, ora "probabilmente sarà leggermente inferiore
, perché i prezzi dell'energia sono diminuiti un po'".
La BOE sta cercando di contenere l'inflazione, che per gran parte degli ultimi cinque anni non si è mantenuta al di sotto o al livello dell'obiettivo del 2%, senza arrecare troppi danni all'economia e ritiene che l'attuale livello dei tassi di interesse stia comprimendo la crescita.
Tuttavia, l'istituto si attende che l'inflazione continuerà a salire fino a metà anno
, poiché i costi energetici verranno trasferiti sulle bollette delle famiglie.
Bailey stima, per il secondo semestre del 2027
, che la crescita dei prezzi al consumo rallenterà
"man mano che l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia sui tassi di inflazione a 12 mesi si attenuerà e la politica monetaria restrittiva eserciterà una pressione sull'inflazione".
Infine, il numero della banca centrale britannica ha comunque avvertito che l'istituto deve valutare "attentamente la probabilità che gli alti prezzi dell'energia si ripercuotano su altri prezzi e sull'economia in generale", con questi cosiddetti effetti di secondo livello che possono far persistere l'inflazione più a lungo attraverso spirali salariali o semplici aumenti dei costi da parte delle imprese.