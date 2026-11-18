Regno Unito, inflazione ai massimi da un anno: pesano energia e carburanti

Sterlina in calo, riviste le aspettative sui tassi

(Teleborsa) - L'inflazione nel Regno Unito ha accelerato raggiungendo il livello più alto degli ultimi dodici mesi, sulla scia dell'aumento delle bollette energetiche e dei prezzi dei carburanti.



A ottobre, i prezzi al consumo sono saliti del 3,6% su base annua, rispetto al 3,5% di settembre, registrando il quarto incremento consecutivo. Il dato, comunicato dall'Office for National Statistics (ONS), è in linea con le attese degli economisti.



Sterlina in calo, riviste le aspettative sui tassi

Dopo la pubblicazione dei dati sull'inflazione, la sterlina ha leggermente accentuato le perdite, scendendo a 1,3182 dollari. Gli addetti ai investitori hanno ridotto le scommesse su ulteriori aumenti dei tassi da parte della Bank of England. I contratti swap indicano attualmente 90 punti base di ulteriori rialzi entro la fine del 2027.



Energia e carburanti spingono i prezzi

L'accelerazione dell'inflazione riflette in parte l'aumento del 4% del tetto massimo dei prezzi dell'energia nel Regno Unito, che determina le bollette energetiche delle famiglie, oltre al forte incremento dei carburanti per gli automobilisti.



Queste pressioni sono state compensate solo parzialmente dalla riduzione dei rincari nei settori della ristorazione e degli alberghi.



L'inflazione dei servizi, un indicatore delle pressioni interne attentamente monitorato dalla Bank of England, è rimasta stabile al 3,7%. Anche l'inflazione core, che esclude energia, alimentari, alcolici e tabacco, si è mantenuta al 2,8%.



Famiglie sotto pressione per la guerra in Iran

I dati si aggiungono alle indicazioni sulle crescenti difficoltà delle famiglie britanniche a causa della guerra in Iran.



Le cifre pubblicate all'inizio della settimana hanno mostrato che i salari reali, al netto dell'inflazione, sono diminuiti per la prima volta dal 2023. Le retribuzioni non riescono infatti a tenere il passo con l'impennata dei prezzi dell'energia.

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