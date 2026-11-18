Banche europee, Morningstar DBRS: utili ancora forti nel 2027, ma i margini di miglioramento si riducono

L'Italia resta il centro del consolidamento

(Teleborsa) - Le banche europee chiuderanno il 2027 con un altro anno di utili elevati, dopo la redditività quasi record del 2026. Lo spazio per ulteriori miglioramenti, però, si sta riducendo. È la previsione di Morningstar DBRS nell'outlook sul settore bancario europeo per il prossimo anno.



A sostenere i conti saranno il margine di interesse, favorito da margini moderatamente più alti dopo i rialzi dei tassi delle banche centrali, la crescita dei prestiti, seppure più lenta, e le commissioni legate al risparmio gestito e alle transazioni. Nei Paesi in cui prevalgono i prestiti a tasso variabile, tra cui l'Italia, i tassi più alti si trasmettono rapidamente ai rendimenti dei finanziamenti. La concorrenza sulla raccolta e l'aumento del costo della provvista, però, frenano l'espansione dei margini. Sul fronte dei costi, la crescita dovrebbe accelerare per effetto dell'inflazione sui salari. Le misure di efficienza e l'intelligenza artificiale dovrebbero comunque mantenerla sotto quella dei ricavi nella maggior parte delle banche.



Pesano anche i prelievi fiscali. Secondo l'agenzia di rating, le banche italiane stanno assorbendo i contributi aggiuntivi previsti dalla legge di Bilancio 2026, destinati ad aumentare in base al disegno di legge di Bilancio 2027. Nel Regno Unito il governo ha raddoppiato l'addizionale sulle banche al 6%.



La qualità degli attivi resta solida, ma il costo del rischio ha superato il punto minimo. Morningstar DBRS prevede una normalizzazione graduale e gestibile, man mano che si esauriscono i rilasci di accantonamenti e che tassi ed energia più cari pesano sui debitori. La patrimonializzazione resta elevata, con un CET1 medio sopra il 15% a fine giugno. I margini di capitale si stanno però riducendo in alcune banche, tra crescita, acquisizioni e distribuzioni agli azionisti, che resteranno alte ma cresceranno più lentamente.



L'Italia si conferma il centro del consolidamento domestico. L'agenzia cita l'offerta di Intesa Sanpaolo su Banca Monte dei Paschi di Siena e la proposta di Crédit Agricole di unire Crédit Agricole Italia e Banco BPM . Le grandi fusioni tra Paesi diversi dovrebbero invece restare l'eccezione, per l'Unione bancaria ancora incompleta e gli interventi politici. Tra i rischi, Morningstar DBRS segnala anche le elezioni del 2027 in Francia, Spagna e Italia, che potrebbero aumentare l'incertezza sui conti pubblici e la volatilità dei mercati.



Il giudizio complessivo resta favorevole: nel 2026 il 40% delle azioni di rating dell'agenzia sulle banche europee è stato positivo, concentrato soprattutto nel Sud Europa, contro il 9% negativo. "Le banche europee entrano nel 2027 da una posizione di forza", ha commentato Sonja Forster, Senior Vice President di Morningstar DBRS. Secondo Forster, la maggior parte degli istituti dovrebbe restare entro i propri obiettivi di rischio e di capitale.

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