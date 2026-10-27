Milano 13:45
49.314 +0,26%
Nasdaq 26-ott
29.273 0,00%
Dow Jones 26-ott
52.362 +0,28%
Londra 13:45
10.672 -0,88%
Francoforte 13:45
25.497 +0,34%

Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,16%)

Il DAX prende il via a 25.369,81 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,16%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa di Francoforte, che riporta un cauto -0,16%, a quota 25.369,81 in apertura.
Condividi
```