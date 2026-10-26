Milano 15:27
49.131 +1,18%
Nasdaq 15:27
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Dow Jones 15:27
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Londra 15:27
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Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,22%)

Il DAX prende il via a 25.235,84 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,22%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa di Francoforte, che riporta un cauto +0,22%, a quota 25.235,84 in apertura.
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