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Borsa: Chiusura in rosso per Parigi, in calo dello 0,85%
Il CAC40 archivia la giornata a 8.146,83 punti
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Ribasso per Parigi, in flessione dello 0,85%, termina le contrattazioni a 8.146,83 punti.
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