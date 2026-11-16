Milano 17:35
51.521 -0,65%
Nasdaq 19:23
27.270 -2,41%
Dow Jones 19:23
51.798 -1,05%
Londra 18:04
10.882 -0,19%
Francoforte 17:37
26.599 -0,57%

Borsa: Perde poco Parigi, in flessione dello 0,20%

Il CAC40 archivia la giornata a 8.352 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Parigi, in flessione dello 0,20%
Parigi segna un mediocre calo dello 0,20%, terminando gli scambi a 8.352 punti.
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