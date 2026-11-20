(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre
Contenuto ribasso per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la sessione in flessione dello 0,37%.
Il quadro tecnico del FTSE 100 suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 10.277,1 con tetto rappresentato dall'area 10.727. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 10.139,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)