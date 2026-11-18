Colloqui di pace diretti: Mosca temporeggia, Usa e Ue in pressing

(Teleborsa) - Mosca prende tempo sull'eventualità di tenere colloqui diretti con la delegazione europea, composta da Francia, Germania, Regno Unito, Italia, Polonia, le istituzioni dell'UE (Consiglio e Commissione) e la NATO. "La data non è ancora stata concordata e si parla di ampliare il formato, ma questo non è stato concordato con noi", si è affrettato a chiarire Yury Ushakov, stretto collaboratore del presidente russo Vladimir Putin.



Colloqui di pace diretti: Mosca temporeggia



Sempre Ushakov ha ipotizzato che "potrebbe essere necessario svolgere un altro turno, o forse più di uno, di colloqui trilaterali" con gli Stati Uniti e l'Ucraina prima di sedersi al tavolo con gli europei.



Usa e Ue in pressing



Al termine dell'incontro con Ushakov, filtra un cauto ottimismo da parte dell'inviato speciale statunitense Jared Kushner che, senza fornire troppi dettagli, fa sapere che si continua a lavorare per un incontro multilaterale che dovrebbe svolgersi "nel prossimo futuro". Una indicazione decisamente vaga che rivela una situazione in divenire, ancora tutta da definire.



Intanto, la Commissione europea ribadisce di essere pronta a ospitare eventuali colloqui multilaterali per la pace in Ucraina. Lo ha dichiarato nelle scorse ore la portavoce capo dell'esecutivo Ue, Paula Pinho, rispondendo a una domanda sulla possibilità di organizzare in Europa un incontro anche con la partecipazione della delegazione russa. "Restiamo disponibili a ospitare colloqui, come abbiamo già fatto in passato", ha affermato Pinho. "Siamo pronti a passare a un formato multilaterale delle discussioni", ha aggiunto, precisando che "non sono state discusse sedi specifiche".

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