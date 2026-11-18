Francia, Le Pen punta sulle pensioni anticipate a 60-62 anni

La candidata di estrema destra si impone con forza nella campagna elettorale dove vanta numerosi consensi

(Teleborsa) - La campagna elettorale in Francia entra nel vivo e fra i partiti c'è una lotta senza esclusione di colpi, con Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, che vede già la strada spianata per l'Eliseo. L'ultima provocazione riguarda le pensioni, tema caro ai francesi, che non hanno mai accettato l'allungamento dell'età pensionabile introdotto dalla riforma Borne, voluta da Macron.



La sfida di Le Pen è quella di "riparare il sistema pensionistico", rottamando l'odiata riforma che definisce "una grande viltà", e di riportare l'età pensionabile a 60-62 anni, "non appena si sarà insediata". Le Pen non ha escluso di usare lo strumento del referendum se sarà necessario.



E, in risposta alle numerose critiche arrivate dalle opposizioni, che definiscono il progetto "un grande imbroglio", la leader del partito di estrema destra francese assicura che è fattibile, risanando i disastrati conti della Francia. L'anticipo pensionistico - assicura - permetterà anzi di risparmiare fino a 20 miliardi l’anno.



Le Pen ha infine presentato il progetto di una pensione complementare, che definisce un ''pilastro di capitalizzazione universale' ed un "progresso rivoluzionario''.



Fra i punti saldi della campagna elettorale di Le Pen c'è la promessa di "dimezzare il deficit" e un taglio delle spese non necessarie, inclusi gli aiuti all'Ucraina. "Lo stato delle finanze pubbliche della Francia non permetterebbe più di aiutare finanziariamente l'Ucraina nei prossimi mesi", ha spiegato la candidata di RN all'Ambasciatore ucraino in Francia Vadym Omelchenko, assicurando però che Parigi continuerà a "sostenere" Kiev in molti altri modi e che non si sottrarrà dal partecipare al maxi prestito da 90 miliardi veicolato dall'Ue.

Condividi

```