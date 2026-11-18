Francoforte: nuovo spunto rialzista per SUSS

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di apparecchiature per semiconduttori , con una variazione percentuale del 2,92%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che SUSS mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,63%, rispetto a -2,72% del MDAX ).





Il quadro tecnico della società di sistemi per la lavorazione dei wafer suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 47,73 Euro con tetto rappresentato dall'area 49,47. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 46,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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