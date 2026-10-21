Francoforte: nuovo spunto rialzista per SUSS

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di apparecchiature per semiconduttori , che tratta in utile dell'1,94% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di SUSS , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario della società di sistemi per la lavorazione dei wafer si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 54,43 Euro. Prima resistenza a 55,73. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 53,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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