Francoforte: risultato positivo per AIXTRON
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore di sistemi di deposizione per semiconduttori, in guadagno del 3,42% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a AIXTRON rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro tecnico della società di apparecchiature per la produzione di semiconduttori segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 31,95 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 32,84. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 31,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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