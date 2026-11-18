Francoforte: risultato positivo per AIXTRON

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore di sistemi di deposizione per semiconduttori , in guadagno del 3,42% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a AIXTRON rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico della società di apparecchiature per la produzione di semiconduttori segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 31,95 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 32,84. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 31,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```