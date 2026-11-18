Il Settore utility italiano continua sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi (-1,14%)
(Teleborsa) - Scambi negativi per il comparto utility in Italia, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'EURO STOXX Utilities.
Il settore utility italiano ha chiuso a 51.732,06, in diminuzione di 597,02 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice Utilities dell'Area Euro termina gli scambi in tono negativo a 595,11, dopo aver avviato la seduta a 602,96.
Tra i titoli del FTSE MIB, frazionale ribasso per Italgas, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,31%.
Giornata fiacca per Hera, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,55%.
Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, debole la giornata per Alerion Clean Power, che porta a casa un calo dell'1,09%.
Contenuto ribasso per ERG, che archivia la sessione in flessione dell'1,05%.
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