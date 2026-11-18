Imprese, CRIF: oltre 20% importi finanziati associato a realtà con impatto e dipendenza dall’ambiente elevati

ESG Outlook 2026: 47,3% dell’esposizione creditizia è associato a imprese con dipendenza dalle risorse naturali e impatto sull’ambiente contenuti

(Teleborsa) - Il sistema imprenditoriale italiano fa quotidianamente i conti con gli effetti del cambiamento climatico, soprattutto con le azioni derivate dallo sfruttamento e la dipendenza dal capitale naturale disponibile, a maggiore ragione se inteso come risorsa fondamentale per la continuità del business. In Italia, il 58,5% delle imprese mostra un livello contenuto di impatto sul capitale naturale e di dipendenza dai servizi ecosistemici (score 1 e 2) mentre il 13,5% presenta dei valori elevati, pari cioè a 4 o 5.



Dal punto di vista dei finanziamenti, il 47,3% dell’esposizione creditizia è associato a imprese con dipendenza dalle risorse naturali e impatto sull’ambiente contenuti mentre l’esposizione creditizia associata alle imprese con impatto e dipendenza elevati è del 22,5%.



Sono alcune delle evidenze dell’ESG Outlook 2026 di CRIF, l’osservatorio sulla sostenibilità giunto alla quarta edizione, che ha effettuato un’analisi originale attraverso indicatori proprietari su come le imprese italiane interagiscono con il capitale naturale in termini sia di impatto che di dipendenza. Lo studio ha analizzato oltre 300.000 PMI e 600 grandi aziende italiane con dati provenienti dal Data Lake ESG di CRIF Synesgy Ratings e aggiornato a dicembre 2025.







Nel 2025, rispetto all’anno precedente, la quota di imprese con entrambi gli score bassi diminuisce dal 59,2% al 58,5%, mentre il loro peso in termini di esposizione creditizia scende in misura più evidente, dal 48,9% al 47,3%. Parallelamente, la quota di imprese con score di impatto e di dipendenza entrambi elevati rimane pressoché stabile, mentre la relativa quota di esposizione creditizia aumenta di 1,1 punti percentuali (dal 21,4% al 22,5%).



“La transizione è già in corso e la maggioranza delle imprese mostra un impatto contenuto sul capitale naturale mentre il 13,5% con livelli elevati. La crescita dell’esposizione bancaria indica dove concentrare l’azione: dati granulari e investimenti mirati possono trasformare i rischi legati a natura e biodiversità in decisioni più consapevoli e nuove opportunità di resilienza”, commenta Marco Macellari, CEO di CRIF Synesgy Ratings.



Analizzando in maniera specifica l’impatto sull’ambiente delle imprese a livello settoriale, i valori più contenuti si osservano prevalentemente nei comparti a maggiore intensità di capitale umano, tra cui i servizi quali, consulenza e attività professionali, servizi sociosanitari e istruzione e leisure. Attività basate soprattutto su lavoro intellettuale, relazione o gestionale, che richiedono un impiego più limitato di risorse naturali e presentano, quindi, un impatto ambientale diretto mediamente inferiore. Al contrario, agricoltura, mining, oil & gas, utilities ed energia registrano gli score medi più elevati, seguiti dai comparti chimico e farmaceutico. Le attività riconducibili a tali settori sono maggiormente legate all’estrazione, alla trasformazione o al consumo diretto di risorse naturali e, pertanto, possono generare impatti più significativi in termini di emissioni e inquinamento, fabbisogno idrico, pressione sulla biodiversità e produzione di rifiuti.







Anche nel 2025 si conferma la maggiore intensità di impatto dei settori caratterizzati da attività estrattive, trasformative o da un utilizzo diretto delle risorse naturali. Gli incrementi più rilevanti rispetto all’anno precedente si osservano nel settore “mining, oil & gas” e nel comparto “alimentare, bevande e tabacco”.



Nel primo caso, l’aumento è coerente con la natura strutturalmente intensiva delle attività estrattive, che comportano il prelievo di risorse non rinnovabili e possono generare pressioni significative sul territorio, sulle risorse idriche, sull’atmosfera e sulla biodiversità. Nel comparto alimentare, delle bevande e del tabacco assumono invece particolare rilevanza l’utilizzo di acqua e materie prime agricole, la produzione di reflui e rifiuti e i consumi energetici. Il contesto di stress idrico registrato in diversi territori rende inoltre più rilevante la gestione dell’acqua nei processi produttivi.



Entrando nel dettaglio dei singoli fattori, analizzati tramite indicatori specifici sviluppati da CRIF Synesgy Ratings, per quanto riguarda l‘utilizzo delle risorse idriche, nel 2025 le aziende con un impatto “basso” comprendono il 59,1% delle imprese e il 59,2% dell’esposizione creditizia, mentre le classi “alto” e “molto alto” rappresentano complessivamente il 21,4% dell’esposizione, a fronte del 13% delle imprese.



Relativamente al tema dell’inquinamento generato, il 49,4% delle imprese e il 40,2% dell’esposizione ricadono nella classe di impatto “basso”, mentre la classe di impatto “medio” rappresenta il 32,8% delle imprese e il 29,6% dell’esposizione. Le classi “alto” e “molto alto” comprendono, complessivamente, circa il 24% dell’esposizione, a fronte del 13,6% delle imprese.



Guardando poi all’impatto sulla biodiversità, l’83,5% delle imprese e il 71,9% dell’esposizione creditizia si collocano nella classe di impatto “basso”, confermando una prevalenza caratterizzata da una pressione contenuta. Le classi “alto” e “molto alto”, invece, rappresentano complessivamente il 12,5% dell’esposizione, a fronte del 6,6% delle imprese.

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