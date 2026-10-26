FiberCop porta fibra ottica ultraveloce a Bolgare

(Teleborsa) - Il Comune di Bolgare, in provincia di Bergamo, avvia con FiberCop la campagna “Fatti della stessa fibra” per portare la fibra ottica di ultima generazione FTTH nelle abitazioni dei cittadini e nelle imprese locali, connettendo l’intera comunità a una rete di telecomunicazioni veloce, affidabile e sostenibile.



L’iniziativa, interamente finanziata da FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale strategica per il Paese e a disposizione di tutti gli operatori telefonici, prenderà il via con la firma del protocollo d’intesa tra l’azienda e l’Amministrazione comunale e sarà presentata alla cittadinanza nel corso di un incontro in programma mercoledì 28 ottobre alle 20:30 presso il Centro Civico Didattico.





Il Sindaco di Bolgare Luciano Redolfi ha dichiarato: "Pur consapevole che i lavori potranno avere un impatto sulla viabilità del paese, ritengo che la realizzazione di questa rete ultraveloce sia una grande opportunità per le imprese, le attività commerciali e tutti i cittadini di Bolgare, oltre che per l’Amministrazione comunale, che potrà contare su un’infrastruttura moderna in grado di favorire la digitalizzazione dei servizi. È con questa consapevolezza che abbiamo aderito al progetto “Fatti della stessa fibra” proposto da FiberCop".



Grazie alla fibra ottica di FiberCop, il territorio di Bolgare avrà una rete ultraveloce che consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, consentendo la fruizione di servizi innovativi, quali lo streaming in 4K/8K, lo smart working, la gestione smart delle abitazioni attraverso dispositivi per la domotica, la telemedicina e i servizi digitali come, ad esempio, la gestione del traffico, dell’illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale. Inoltre, la fibra ottica contribuirà ad aiutare l’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di CO2.



La predisposizione alla connessione in fibra ottica sarà effettuata senza costi per i cittadini e per le imprese: un tecnico di FiberCop, previo appuntamento, installerà la borchia ottica all’interno dell’unità immobiliare. Predisposta la connessione, l’utente potrà rivolgersi al proprio operatore telefonico per richiedere l’attivazione del servizio internet ultraveloce e iniziare a usufruire delle prestazioni della nuova rete. Per maggiori informazioni sulla campagna, verificare il proprio indirizzo e aderire all’iniziativa è possibile consultare il portale fattidellastessafibra.fibercop.com



I lavori, che prevedono la posa di circa 10 km di cavi in fibra ottica nel territorio comunale, seguiranno un cronoprogramma definito in accordo con il Comune e interesseranno progressivamente le aree individuate dal piano di sviluppo della rete.



Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale. FiberCop opererà in collaborazione con l’Amministrazione comunale per limitare l’impatto sulla viabilità e procedere speditamente nella realizzazione della nuova rete.



Con l’iniziativa “Fatti della stessa fibra”, FiberCop conferma il proprio impegno nell’accelerare la trasformazione digitale del Paese e dei suoi territori. Un nuovo approccio che pone i cittadini e le imprese al centro del percorso di digitalizzazione delle comunità, semplificando l’esperienza di attivazione del servizio FTTH e promuovendo un utilizzo più consapevole delle opportunità della connettività.

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