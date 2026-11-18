Incidenti stradali gennaio-giugno, le stime preliminari Istat

(Teleborsa) - Secondo le stime preliminari, nel semestre gennaio-giugno 2026 si registra, rispetto allo stesso periodo del 2025, un aumento sia del numero di incidenti stradali con lesioni a persone (89.754; +7,5%) sia dei feriti (120.824; +7,7%) e una diminuzione delle vittime entro il trentesimo giorno (1.297; -3,1%).



Lo rileva l'Istat spiegando che nel confronto con il primo semestre del 2019, anno di riferimento del programma europeo Road Safety Policy Framework 2021-2030, che prevede entro il 2030 la riduzione del 50% del numero di vittime e feriti gravi sulle strade, si registra un aumento degli incidenti stradali (+7,3%) e dei feriti (+3,3%), a fronte di una diminuzione dei decessi (-15,5%). Quest’ultimo dato rappresenta un segnale positivo nel percorso verso il raggiungimento del target fissato per il 2030, evidenziando tuttavia la necessità di proseguire e rafforzare gli interventi per la sicurezza stradale.



Rispetto al primo semestre del 2025, nel 2026 le vittime aumentano sulle autostrade (+1,3%), a fronte della diminuzione che si osserva per il numero di vittime sulle strade urbane (-5,1%) e su quelle extraurbane (-2,1%). Tuttavia, il numero di vittime sulle autostrade risulta inferiore del 18,6% a quello dei primi sei mesi del 2019, una diminuzione più marcata rispetto a quella registrata per le strade extraurbane (-14,5%) e per quelle urbane (-15,7%).



Il mercato dell’auto e dei motocicli, nel primo semestre 2026, evidenzia una crescita rispetto allo stesso periodo del 2025: le iscrizioni di auto nuove aumentano del 9,4% e quelle dei motocicli del 13%. Il confronto con il 2019 mostra comunque una flessione del 12,6% per le vetture e una crescita, che raggiunge il 60%, per i motocicli.



I servizi di sharing mostrano andamenti differenziati nelle principali città italiane. Nel complesso, il settore evidenzia una crescita in alcune realtà urbane (come ad es. Roma) e, al contempo, processi di riorganizzazione dell’offerta, anche in relazione ai nuovi requisiti normativi. Il bike sharing continua a mantenere un ruolo centrale nelle politiche di mobilità urbana.



Infine, il traffico sulla rete extraurbana principale, che nel primo semestre 2026, è in calo rispetto al corrispondente periodo del 2025; il risultato è sintesi di una crescita, di quasi il 2%, per i veicoli pesanti e di una diminuzione più consistente per i veicoli leggeri. Per quanto riguarda le percorrenze autostradali, nei primi sei mesi del 2026 si è rilevato un aumento dello 0,1%, determinato principalmente dall’incremento del traffico dei veicoli pesanti (+2,4%), a fronte di una contrazione di quello dei veicoli leggeri (-0,3%).

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