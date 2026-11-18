Lagarde (BCE) mette a tacere le speculazioni. WEF è "una delle opzioni"

(Teleborsa) - Christine Lagarde, presidente uscente della Banca Centrale Europea, è tornata sulla decisione di dimettersi, chiarendo che tale mossa non equivale a un pensionamento.



A ottobre, Lagarde ha annunciato che lascerà la BCE in anticipo, accorciando di quasi nove mesi il suo mandato di otto anni. Le speculazioni sul suo prossimo incarico si sono concentrate sulla posizione vacante al vertice del World Economic Forum, con sede a Ginevra. In passato, Lagarde aveva già smentito l'ipotesi di una sua candidatura alla presidenza della Repubblica francese, per succedere a Emmanuel Macron.



La pensione può attendere



"Per il momento sono la presidente della Banca Centrale Europea, e lo resterò fino al 7 febbraio. Non intendo alimentare alcun tipo di speculazione su cosa farò in seguito. Di certo, però, non andrò in pensione", ha affermato Lagarde durante un evento del New York Times.



La numero uno della BCE ha aggiunto che "una delle opzioni" che potrebbe prendere in considerazione una volta terminato il suo mandato alla guida dell'istituto di Francoforte potrebbe essere un incarico di vertice presso il World Economic Forum.



Neutralità ancora per poco



Ha inoltre sottolineato che "in Europa ci sono, al momento, molte elezioni in vista" e che il suo ruolo attuale le impone di mantenere la neutralità.



La situazione cambierà dopo il suo addio: è opinione diffusa che, una volta libera dall'incarico, Lagarde assumerà posizioni molto più nette riguardo alla Francia, alle prese con difficoltà di bilancio e uno stallo politico che, negli ultimi mesi della presidenza Macron, hanno innescato un crollo sui mercati obbligazionari.

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