BCE, Lagarde: priorità è completare unione mercati capitali

La Presidente della BCE ha parlato al Forum della Pace e Parigi anche di Euro digitale e Ucraina

(Teleborsa) - "L'euro digitale partirà il prossimo anno con il pilota, mentre l'accordo politico sia sta concludendo mentre parliamo". Lo ha confermato la presidente della BCE Christine Lagarde in occasione di un evento a Parigi, assicurando "stiamo migliorando enormemente le infrastrutture di pagamento".

Priorità l'unione dei mercati Lagarde ha poi ricordato i due ruoli chiave della BCE: il mantenimento della stabilità dei prezzi e il ruolo di custode dell'euro, che è la valuta di riferimento di 21 Paesi. La Presidente ha poi aggiunto che "non vede urgenza più importante che costruire una vera unione del mercato dei capitali".



Sostegno all'Ucraina incondizionato 'Il sostegno all'Ucraina non si discute. Dobbiamo sostenere l'Ucraina", ha ribadito la numero uno dell'Eurotower, intervenendo ad un dibattito sulla sovranità europea al Paris Peace Forum. Poi, Lagarde ha sottolineato che l'Europa ha "pagato un prezzo pesante" per la dipendenza energetica dalla Russia. Facendo riferimento anche alla dipendenza dell'Ue nel settore tecnologico, la Presidente ha aggiunto l'Europa deve ridurre la sua "esposizione" alle altre grandi potenze.

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