L'Italia al centro della Blue Economy: porti, energia e infrastrutture sottomarine

La nuovasi sta spostando in mare, ed è nelche si giocherà una partita decisiva per la, che ha l'opportunità di affermarsi comecon Africa e Medio Oriente per i. È questo quello che emerge dalle due nuove ricerche del, l’Osservatorio promosso da, che analizza le principali trasformazioni dell'economia del mare e il contributo che il settore può offrire allae alla competitività del Paese."Parliamo innanzitutto di uno dei trend globali più prosperi:di valore delle risorse per quanto riguarda il capitale naturale 'blu', con una generazione di valore sul sistema economico pari a" ha spiegato Elisa Zambito Marsala, Responsabile Education Ecosystem and Global Value Programs di Intesa Sanpaolo "Per quanto riguarda il nostro Paese, la situazione è ovviamente molto favorevole: dal punto di vista geografico ci troviamo al centro del Mediterraneo con circacoinvolti direttamente in questo settore edi valore generato sul sistema, pari a circa l'. Oggi presentiamo due ricerche perché Intesa Sanpaolo, in questo contesto, interviene comee a sostegno dell'. Questo è infatti un settore in cui è fondamentaleper sviluppare valore sia dal punto di vista economico che sociale e occupazionale".I due studi analizzano specifici ambiti strategici. La prima ricerca, dal titolo "" è focalizzata sull', per studiarne i comportamenti ed il ruolorispetto alla. La seconda ricerca, dal titolo "", è invece incentrata sull'e sui fondali, esplorandone le prospettive, le opportunità e i possibili scenari correlati all'relativamente alle, con i relativiper il nostro Paese."Le due ricerche partono da un dato fondamentale: il Mediterraneo rappresenta solo l'dell'acqua sul nostro pianeta, ma genera ildell'" ha spiegato Francesco Perrini, Associate Dean for Sustainability e Direttore del Blue Economy Monitor di SDA Bocconi School of Management "Siamo partiti da questa evidenza poiché l'Italia, avendo una, deve assumere anche undi primaria importanza".Perchè l'Italia riesca ad assumere un ruolo centrale in questo scenario occorre agire su due direttrici principali, come spiega Perrini: "Da un lato vi è l', basato su, in cui è possibile fare molto di più in termini di. Dall'altro lato assume un peso sempre più rilevante l', legata al passaggio dei cavi per lae l', un ambito in cui l'Italia dispone di una".La posizione geografica dell'Italia e la conformazione del mediterraneo, secondo Perrini, sono i fattori che rendono laun settore importantissimo per il paese: "Il Mediterraneo bagnae unisce: Europa, Africa e Medio Oriente. Attraverso l', l'Italia forniscea numerosi Paesi europei come Svizzera, Germania, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria. I numeri sono tutti a nostro favore e dobbiamo rimettere l'economia del mare aldel nostro Paese".