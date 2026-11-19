(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre
Moderatamente al rialzo la prestazione del Nasdaq Composite, che chiude con una variazione percentuale dello 0,42%.
Il quadro tecnico del Nasdaq Composite suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 24.050,1 con tetto rappresentato dall'area 25.087,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 23.670,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)