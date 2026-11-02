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Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 30/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 30/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre

A picco il Nasdaq Composite, che chiude gli scambi con un pessimo -2,86%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 25.066. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 26.178,9. Il peggioramento del Nasdaq Composite è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 24.695,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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