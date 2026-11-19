Anthropic, pronta a battere SpaceX con l'IPO più grande della storia

Il creatore di Claude fronteggia mercati turbolenti mentre testa l'interesse degli investitori per il tech

(Teleborsa) - Anthropic, la società guidata da Dario Amodei creatrice della famiglia di modelli Claude, esordirà oggi al Nasdaq con il ticker 'ANT'. Il debutto dell'azienda si configura come un banco di prova per l'interesse degli investitori verso il settore tecnologico, dopo lo scandalo Nvidia e la caduta del suo ceo Jensen Huang. L'ingresso di Anthropic sui mercati rappresenta, di fatto, il primo vero test per capire se gli investitori siano disposti a pagare un premio per ottenere un'esposizione ai modelli di intelligenza artificiale più avanzati.



L'Ipo più grande della storia



La società guidata da Dario Amodei ha fissato il prezzo della sua offerta pubblica iniziale a 83 dollari per azione, più dell'intervallo di 70-78 dollari atteso, secondo il Wall Street Journal, in base al boom delle domanda di sottoscrizione: 400 miliardi da parte degli investitori istituzionali e di 100 miliardi nella componente retail.



L'operazione consentirebbe la raccolta di almeno 68 miliardi, a cui aggiungere altri 26 miliardi generati da un collocamento privato da parte di colossi dell'IA, a partire dai produttori di microchip: Amd , Broadcom , Google (parte di Alphabet ), Micron , Microsoft , Nvidia e Tmsc.



Un totale di oltre 94 miliardi che, nei calcoli di Bloomberg, supererebbe gli 86,2 miliardi dell'Ipo di SpaceX , che lo scorso giugno aveva battuto ogni record.



Quotazione non immune dal pressing



La valutazione di Anthropic si attesterebbe intorno ai 1.500 miliardi di dollari. Dimensione considerevole ma in calo dagli oltre 2.000 miliardi di inizio anno. La creatrice di Claude dovrà fronteggiare mercati già turbolenti, scossi dai dubbi sul finanziamento della rivoluzione dell'intelligenza artificiale, alla base del ritardo dell'Ipo di altre società. A ciò si aggiunge lo scandalo Nvidia con l'uscita del ceo Jensen Huang in scia a diverse relazioni extraconiugali e ai timori che fosse stato preso di mira da un'operazione di spionaggio cinese.



Non solo. Le elezioni Usa di metà mandato hanno fatto emergere l'avversione verso i data center su scala nazionale, ma necessari per le capacità di calcolo. Le indagini del board e del governo Usa sui legami di Huang con una presunta spia cinese e su possibili spedizioni di chip proibiti a Pechino hanno aggiunto altra incertezza.



Mercati già in fermento



Le azioni di Anthropic registrano indicazioni di apertura in rialzo tra il 20% e il 26% nelle contrattazioni sul "mercato grigio", dopo che l'offerta pubblica iniziale e il collocamento privato del laboratorio di intelligenza artificiale hanno superato il record precedentemente detenuto da SpaceX.



I "perpetual futures" legati ad Anthropic, quotati sulla piattaforma crypto Hyperliquid, sono stati scambiati a circa 100 dollari, con un premio del 20% rispetto al prezzo di emissione, ha riportato Bloomberg, aggiungendo che il volume degli scambi su questi strumenti legati ad Anthropic su Hyperliquid ha superato i 155 milioni di dollari, con un "open interest" complessivo superiore ai 388 milioni di dollari. In Germania, il broker retail Lang & Schwarz ha quotato Anthropic mercoledì fino a un massimo di 105 dollari, segnando un rialzo del 26%.



Numeri sfidanti



L'Ipo di Anthropic sarà l'occasione per gli investitori per valutare la crescita di ricavi e costi di calcolo di un laboratorio AI. Dai documenti depositati, i ricavi della startup sono passati dai 386 milioni del 2024 ai 4,6 miliardi del 2025, per poi raggiungere i 33,2 miliardi nei primi 9 mesi del 2026, di cui 17 miliardi solo nel terzo trimestre. Oltre il 70% dei ricavi deriva da commissioni sul consumo, con i clienti che pagano per la potenza di calcolo usata, con una tariffa calcolata in base ai token, l'unità dati fondamentale letta e scritta dai modelli Claude. La parte residua del fatturato fa capo agli abbonamenti a Claude.



A dispetto dell'accelerazione dei ricavi, la redditività si fa ancora attendere. Pesano gli investimenti ingenti per i costi di calcolo, la voce di spesa principale. Nel 2026, Anthropic ha avuto una perdita netta di 104 miliardi a fine settembre, con spese di calcolo e infrastrutture per 18,8 miliardi nei primi nove mesi, salite dai 4,4 miliardi dell'anno precedente.

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