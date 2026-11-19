Confcom, economia tiene ma resta rischio inflazione

(Teleborsa) - L’economia italiana, archiviato un terzo trimestre di stasi, ma con spunti di vivacità concentrati nel mese di settembre, conferma la sostanziale tenuta. Lo rileva la Congiuntura Confcom di novembre. Gli ultimi indicatori in alta frequenza segnalano il permanere di una situazione di staticità sul versante dell’occupazione (ma sempre sui massimi), una produzione industriale che continua ad alternare riduzioni e parziali recuperi e una fiducia di famiglie e imprese che mostra andamenti non univoci: in calo quella delle famiglie, in miglioramento tra gli imprenditori. In questo contesto si conferma il miglioramento della domanda delle famiglie, anche per il favorevole apporto di un turismo straniero che nei primi nove mesi ha visto un incremento del 5,4% delle presenze.



economia tiene



Per il mese di novembre la nostra stima è di una crescita del PIL dello 0,2% congiunturale e dell’1,0% tendenziale (tab. 1). Alla luce delle ultime valutazioni, è presumibile che il quarto trimestre si configuri come un periodo di moderato sviluppo, circostanza che permetterebbe di entrare nel 2027 in condizioni favorevoli per il raggiungimento degli obiettivi di crescita in prossimità del punto percentuale. A sostenere lo sviluppo dovrebbe essere ancora una volta la domanda delle famiglie.



I consumi, calcolati nella metrica dell’ICC, si collocano anche a ottobre in territorio positivo, con una variazione sullo stesso mese del 2025 dello 0,6%, con spunti di recupero più marcati per i servizi (+1,1%) rispetto ai beni (+0,4%) (tab. 2). Le dinamiche dell’ultimo mese confermano i trend già segnalati nei periodi più recenti, con positivi recuperi della domanda per alcuni beni durevoli (autovetture ed elettrodomestici bianchi e bruni) e la preferenza verso quei consumi, soprattutto nell’area dei servizi, destinati a soddisfare i bisogni collegati al tempo libero come i ricreativi in senso stretto, i trasporti aerei e gli alberghi. Allo stesso tempo si ribadisce la stagnazione della domanda, al netto di marginali oscillazioni mensili, dei segmenti più maturi come l’alimentazione domestica, l’abbigliamento e le calzature e i mobili.



ma resta rischio inflazione



In termini prospettici la criticità principale continua a essere rappresentata dall’inflazione che a ottobre ha toccato il 5,5%, dato superiore alle nostre stime (4,7%) a causa di una variazione dei prezzi degli energetici a uso domestico decisamente più marcata rispetto alle nostre attese.





La stima per il mese di novembre è di una riduzione dello 0,1% dei prezzi al consumo su ottobre e di un aumento del 5,7% su base annua (tab. 3). A determinare il rallentamento congiunturale dell’inflazione è una dinamica lievemente più contenuta di alcuni energetici (carburanti) e il rientro delle tensioni sugli alimentari non trasformati. Allo stato attuale si conferma la possibilità di un ritorno a valori più contenuti e prossimi al 3% solo alla fine della primavera del 2027.

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