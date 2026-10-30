Spagna, inflazione di ottobre sale allo 0,6% su mese ma stabile al 4,9% annuo

(Teleborsa) - Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), che ha pubblicato oggi una stima flash, l'inflazione di ottobre su base annuale è stimata al 4,9%, in linea a settembre e a quanto stimato dagli analisti.



L'indice dei prezzi al consumo su base mensile registra una variazione positiva dello 0,6%, come previsto, dopo il +0,3% di settembre.



L'inflazione armonizzata, che tiene conto di un paniere diverso ed identico per tutta l'UE, registra un incremento tendenziale del 4,9% dopo il +5% del mese precedente. Su base mensile è indicata una variazione pari a +0,5%, dopo il + 0,6% di settembre.

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