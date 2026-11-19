MEF, nell'elenco degli Specialisti in Titoli di Stato esce NatWest e Barclays cambia entità
Elenco di 21 operatori
(Teleborsa) - Cambia la composizione dell'Elenco degli Specialisti in Titoli di Stato. Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che, a decorrere dal 23 novembre 2026, Barclays Europe SE subentra a Barclays Bank Ireland PLC tra gli operatori dell'Elenco.
L'aggiornamento è contenuto in una nota firmata dal Dirigente Generale della Direzione II - Debito Pubblico, Davide Iacovoni. La modifica segue il trasferimento della qualifica di Specialista richiesto da una delle controparti. Il numero complessivo degli operatori resta invariato a 21.
Si tratta del secondo intervento sull'Elenco in poche settimane. Con una comunicazione del 9 ottobre, il Tesoro aveva infatti disposto che, a partire dalla stessa data, l'Elenco non includesse più NatWest Markets. Con quell'uscita gli Specialisti erano scesi da 22 a 21.
Dal 23 novembre l'Elenco è quindi composto da: Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco BPM, Banco Santander, Barclays Europe SE, BNP Paribas, BofA Securities Europe, Citibank Europe, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe, HSBC Continental Europe, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan SE, Mediobanca, Morgan Stanley Europe, Natixis, Nomura Financial Products Europe, Société Générale Inv. Banking, UBS Europe e UniCredit.
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