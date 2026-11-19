MEF, nell'elenco degli Specialisti in Titoli di Stato esce NatWest e Barclays cambia entità

Elenco di 21 operatori

(Teleborsa) - Cambia la composizione dell'Elenco degli Specialisti in Titoli di Stato. Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che, a decorrere dal 23 novembre 2026, Barclays Europe SE subentra a Barclays Bank Ireland PLC tra gli operatori dell'Elenco.



L'aggiornamento è contenuto in una nota firmata dal Dirigente Generale della Direzione II - Debito Pubblico, Davide Iacovoni. La modifica segue il trasferimento della qualifica di Specialista richiesto da una delle controparti. Il numero complessivo degli operatori resta invariato a 21.



Si tratta del secondo intervento sull'Elenco in poche settimane. Con una comunicazione del 9 ottobre, il Tesoro aveva infatti disposto che, a partire dalla stessa data, l'Elenco non includesse più NatWest Markets. Con quell'uscita gli Specialisti erano scesi da 22 a 21.



Dal 23 novembre l'Elenco è quindi composto da: Banca Monte dei Paschi di Siena , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria , Banco BPM , Banco Santander , Barclays Europe SE, BNP Paribas , BofA Securities Europe, Citibank Europe, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank , Goldman Sachs Bank Europe, HSBC Continental Europe, Intesa Sanpaolo , J.P. Morgan SE, Mediobanca , Morgan Stanley Europe, Natixis, Nomura Financial Products Europe, Société Générale Inv. Banking, UBS Europe e UniCredit .

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