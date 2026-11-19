MIT: confronto con Taxi e NCC su norme e costi del carburante

(Teleborsa) - Si sono svolti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti due distinti incontri con le rappresentanze delle categorie Taxi e NCC, dedicati allo stato di attuazione delle misure normative e alle difficoltà economiche legate all’aumento dei costi del carburante.



Per quanto riguarda il Foglio di servizio elettronico (FDSE), il MIT ha comunicato che, concluse le interlocuzioni con il Garante per la protezione dei dati personali, il provvedimento è ora alla firma dei due ministeri competenti, Infrastrutture e Trasporti e Interno, e sarà pubblicato a breve.



Sul portale RENT, il Ministero ha riferito che la piattaforma è attualmente operativa. Le anomalie segnalate alla Direzione generale competente vengono esaminate tempestivamente, anche attraverso il confronto diretto con gli operatori interessati e con gli organi di polizia incaricati dei controlli.



Il Ministero ha inoltre diramato una circolare indirizzata ad ANCI, Comuni, Città metropolitane, Regioni e Province autonome, per richiamare l’attenzione sul corretto utilizzo del RENT e sull’applicazione dei controlli previsti dalla normativa.



Nel corso degli incontri sono stati affrontati anche il DPCM sulle piattaforme e il tema del sostegno economico alle categorie, particolarmente esposte all’aumento dei costi del carburante. Il MIT ha confermato che la questione è all’attenzione dell’Amministrazione, nell’ambito della verifica delle risorse finanziarie disponibili, con l’obiettivo di individuare possibili interventi a sostegno degli operatori.



Il confronto con le rappresentanze di Taxi e NCC proseguirà con l’obiettivo di fornire risposte concrete agli operatori e accompagnare l’attuazione delle nuove disposizioni.

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