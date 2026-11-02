JAL, ricavi e EBIT sotto pressione ma trimestre evidenzia recupero

(Teleborsa) - Japan Airlines (JAL) ha chiuso il primo semestre dell'anno fiscale 2026/2027 con ricavi per 1.098,9 miliardi di yen, in crescita dell'11,7% rispetto all'anno precedente ed al top da quando la compagnia aerea giapponese è tornata in Borsa. Sul segmento internazionale, JAL ha trasportato 3,86 milioni di passeggeri, in calo del 3,1%, ma, i ricavi da passeggeri internazionali sono cresciuti del 16% a 426,6 miliardi di yen, grazie all'aumento del ricavo medio per passeggero del 19,7% a 110.424 yen.



I costi operativi sono aumentati del 16,5% a 1.038,2 miliardi di yen, in gran parte per il costo del carburante, che ha pesato per 285,6 miliardi di yen (+47,4%). L'aumento dei costi del carburante e l'indebolimento dello yen hanno però pesato sui risultati, con un EBIT sceso del 36% a 70,1 miliardi di yen. e margine di EBIT sceso dall'11,2% al 6,4%. L'utile netto è calato del 42,2% a 39 miliardi di yen.



Il trimestre è andato poco meglio, con ricavi per 575,2 miliardi di yen, in aumento del 12,2%, ed un EBIT di 57,4 miliardi di yen, che contiene il calo nel 10,5%. Nel primo trimestre, l'EBIT era colato a picco del 72%.







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