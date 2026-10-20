Merz sulle nomine BCE: se necessario, decideremo molto rapidamente

(Teleborsa) - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che è possibile trovare una rapida soluzione per i posti vacanti ai vertici della Banca centrale europea (BCE). Nei prossimi mesi usciranno la presidente Christine Lagarde (destinata a presiedere il World Economic Forum), il membro del comitato esecutivo Isabel Schnabel (che ha già annunciato andrà al International Monetary Fund) e il capo economista Philip Lane.



Sebbene sia in corso un dibattito sui possibili candidati, non c’è bisogno di una "decisione affrettata", ha detto Merz a Bloomberg Television. "Se sarà necessario, arriveremo a una soluzione molto rapida per quanto riguarda il consiglio direttivo - ha spiegato - Sia per la sua sostituzione che, potenzialmente, per quella del presidente. Ma siamo pronti". Merz non ha voluto fare i nomi dei possibili candidati: "Non li rivelerò in pubblico.

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