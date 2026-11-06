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Under Armour, ricavi in calo ma migliora l'outlook sull'utile operativo

Riviste al ribasso le stime sui margini per l'esercizio 2027

Finanza
Under Armour, ricavi in calo ma migliora l'outlook sull'utile operativo
(Teleborsa) - Il gruppo di abbigliamento sportivo, Under Armour, ha chiuso il secondo trimestre dell'esercizio fiscale 2027, terminato il 30 settembre, con ricavi in calo del 7% a 1,2 miliardi di dollari. La società ha registrato un utile operativo di 15 milioni di dollari, mentre la perdita netta si è attestata a 0,4 milioni.

Vendite in flessione sui principali mercati
A livello geografico, i ricavi sono diminuiti del 7% sia in Nord America, a 737 milioni di dollari, sia sui mercati internazionali, a 509 milioni. Sul fronte dei canali distributivi, le vendite wholesale sono scese del 6% a 725 milioni, mentre quelle direct-to-consumer hanno registrato una flessione dell'8% a 494 milioni.

Margine lordo in contrazione
Il margine lordo si è attestato al 47%, in diminuzione di 30 punti base, penalizzato principalmente dai cambi valutari sfavorevoli, dal mix geografico e distributivo e dalle politiche di prezzo.

Guidance 2027: riviste le stime sui margini
Guardando all'intero esercizio fiscale 2027, Under Armour conferma una contrazione dei ricavi a un tasso percentuale nella fascia media a una cifra, ma rivede al ribasso le attese sul miglioramento del margine lordo, ora previsto tra 170 e 220 punti base, rispetto ai precedenti 220-270 punti base. A pesare sulle prospettive sono soprattutto l'aumento dei costi di trasporto e carburante, le iniziative di gestione delle scorte e le pressioni sui cambi.

Migliora l'outlook sull'utile operativo
Migliora invece la previsione sull'utile operativo, atteso ora tra 99 e 119 milioni di dollari, contro la precedente stima di 96-116 milioni. La società ha inoltre rivisto le attese sull'utile per azione diluito, che dovrebbe oscillare tra una perdita di 0,02 dollari e un utile di 0,02 dollari.

La strategia del CEO Kevin Plank
L'amministratore delegato Kevin Plank ha sottolineato che il gruppo ha rispettato le attese sui ricavi e superato le previsioni sull'utile operativo, proseguendo nel percorso di trasformazione aziendale attraverso una maggiore efficienza, un'offerta di prodotto più mirata e investimenti nel marketing globale.
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