Under Armour, ricavi in calo ma migliora l'outlook sull'utile operativo

Riviste al ribasso le stime sui margini per l'esercizio 2027

(Teleborsa) - Il gruppo di abbigliamento sportivo, Under Armour , ha chiuso il secondo trimestre dell'esercizio fiscale 2027, terminato il 30 settembre, con ricavi in calo del 7% a 1,2 miliardi di dollari. La società ha registrato un utile operativo di 15 milioni di dollari, mentre la perdita netta si è attestata a 0,4 milioni.



Vendite in flessione sui principali mercati

A livello geografico, i ricavi sono diminuiti del 7% sia in Nord America, a 737 milioni di dollari, sia sui mercati internazionali, a 509 milioni. Sul fronte dei canali distributivi, le vendite wholesale sono scese del 6% a 725 milioni, mentre quelle direct-to-consumer hanno registrato una flessione dell'8% a 494 milioni.



Margine lordo in contrazione

Il margine lordo si è attestato al 47%, in diminuzione di 30 punti base, penalizzato principalmente dai cambi valutari sfavorevoli, dal mix geografico e distributivo e dalle politiche di prezzo.



Guidance 2027: riviste le stime sui margini

Guardando all'intero esercizio fiscale 2027, Under Armour conferma una contrazione dei ricavi a un tasso percentuale nella fascia media a una cifra, ma rivede al ribasso le attese sul miglioramento del margine lordo, ora previsto tra 170 e 220 punti base, rispetto ai precedenti 220-270 punti base. A pesare sulle prospettive sono soprattutto l'aumento dei costi di trasporto e carburante, le iniziative di gestione delle scorte e le pressioni sui cambi.



Migliora l'outlook sull'utile operativo

Migliora invece la previsione sull'utile operativo, atteso ora tra 99 e 119 milioni di dollari, contro la precedente stima di 96-116 milioni. La società ha inoltre rivisto le attese sull'utile per azione diluito, che dovrebbe oscillare tra una perdita di 0,02 dollari e un utile di 0,02 dollari.



La strategia del CEO Kevin Plank

L'amministratore delegato Kevin Plank ha sottolineato che il gruppo ha rispettato le attese sui ricavi e superato le previsioni sull'utile operativo, proseguendo nel percorso di trasformazione aziendale attraverso una maggiore efficienza, un'offerta di prodotto più mirata e investimenti nel marketing globale.

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