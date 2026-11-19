Pet economy: 27mila imprese attive, giro d'affari da quasi 7 miliardi

(Teleborsa) - Dal wedding dog sitter al pet detective, dallo chef al travel planner per animali: sono alcune delle nuove professioni comparse in Italia in risposta al boom della pet economy, settore che registra 27mila imprese attive per soddisfare i bisogni di oltre 10 milioni di famiglie e 53 milioni di animali domestici per un volume d’affari record di 6,8 miliardi di euro, in crescita soprattutto nei servizi di cura, +32% in cinque anni. Complice la recente introduzione di nuovi codici ATECO dedicati a questi servizi, si stimano oggi 18mila liberi professionisti impegnati a prendersi cura del benessere animale, escludendo i medici veterinari. In questo contesto, che vede la spesa spostarsi sempre più dai prodotti ai servizi, si è creato lo spazio per il consolidamento di figure professionali già esistenti e molto richieste così come per la diffusione di alcuni nuovi mestieri. È quanto emerge da un’indagine svolta dalla tech company Fiscozen per fotografare le professioni legate alla pet economy.



Il contesto socio-economico

Secondo l’analisi, la crescita dei nuovi mestieri legati agli animali domestici non è un semplice trend, ma il risultato di un cambiamento demografico e culturale documentato dai principali istituti di ricerca italiani: secondo l’ISTAT, più di 10 milioni di famiglie italiane, cioè il 37,7%, hanno almeno uno dei 53,6 milioni di animali domestici stimati in Italia, di cui oltre 20 milioni tra cani e gatti. Animali che vengono considerati parte integrante del nucleo familiare, al punto che circa il 20% dei proprietari, secondo la Fondazione Eurispes, valuta di destinare parte della propria eredità alla tutela del proprio animale in caso di morte. Il Rapporto Assalco-Zoomark 2026 rileva infine che il solo mercato di pet food e pet care vale 5,3 miliardi di euro (+2,5% rispetto all’anno precedente) e se si considera l'intero indotto dei servizi (veterinari, turismo, cura e assicurazioni), Unioncamere stima un giro d'affari complessivo intorno ai 6,8 miliardi di euro.



I numeri delle imprese e il boom delle Partite Iva

Dall’indagine, che ha incrociato i dati camerali con le rilevazioni fiscali del MEF, emerge una forte spinta imprenditoriale verso i servizi di wellness e cura rispetto alla semplice vendita di prodotti: i dati di Unioncamere e InfoCamere raccontano un settore che conta quasi 27mila aziende, con le attività nei servizi di cura che sono cresciute del +32% negli ultimi 5 anni (+90% in 10 anni), mentre le Partite Iva nel settore di riferimento “Altre attività di servizi” nel 2025 sono aumentate dell’11,1% (tra le crescite più alte registrate). Nell’aprile 2025 sono stati introdotti nuovi codici ATECO per inquadrare meglio alcune professioni prima incluse in altre macro-categorie, tra i quali il 96.99.11 per dog e cat sitter, il 96.99.12 per la tolettatura e il 96.99.13 per l’addestramento e, secondo le stime di Fiscozen, le circa 18mila Partite Iva individuali attive oggi con questi tre codici hanno un’età media di 35 anni e nel 40% sono donne. Pur non avendo ancora codici specifici di riferimento, invece, si sono affacciate sul mercato nuove figure professionali, che Fiscozen ha monitorato negli ultimi anni. .



I nuovi mestieri

Con il boom dei matrimoni pet-inclusive, si sono consolidati i Wedding dog sitter, professionisti dedicati esclusivamente a gestire il cane degli sposi durante cerimonia e ricevimento, occupandosi di accompagnarlo all'altare, gestirne lo stress lontano dalla folla e riaccompagnarlo a casa.



Una figura sempre molto richiesta è il Pet detective, una sorta di investigatore per animali smarriti che si occupa di ricercare cani e gatti scomparsi attraverso me lo studio del comportamento dell'animale insieme al padrone, ricerche sul campo e con l’aiuto di cani molecolari (addestrati a riconoscere e seguire un odore specifico).



Siccome il trend dell'alimentazione sana e su misura per gli esseri umani si è trasferito anche nella ciotola, sono nati i pasticceri e chef esperti in nutrizione animale, che preparano diete fresche e bilanciate per compleanni e ricorrenze, ma anche per la quotidianità.



Discorso simile per un altro trend, il turismo pet-friendly nell’era della mobilità globale, che ha visto nascere consulenti come il Pet relocator o il Travel planner per animali, cioè organizzatori di viaggi complessi o veri e propri traslochi, gestendo pratiche sanitarie, passaporti, trasportini omologati e voli.



Infine i nuovi servizi legati più alla salute: l'allungamento della vita media di cani e gatti ha fatto esplodere la domanda di fisioterapia, idroterapia e osteopatia per il recupero post-operatorio o l'invecchiamento dell'animale. Questi terapisti sono generalmente medici veterinari e tecnici specializzati che operano in centri di riabilitazione attrezzati presenti in diverse regioni italiane.



“Quello della pet economy è un esempio interessante di come i cambiamenti negli stili di vita degli italiani possano dare vita a nuove opportunità di lavoro. Sempre più persone partono da un bisogno che vedono intorno a sé, trovano un modo per soddisfarlo e lo trasformano in una propria attività. È un approccio che osserviamo soprattutto tra le nuove generazioni, che sempre più spesso scelgono di non limitarsi a cercare un lavoro, ma di inventarsene uno, partendo dalle proprie passioni, competenze e dai bisogni che riconoscono nella società. La Partita IVA diventa così uno strumento per trasformare queste intuizioni in un'attività e creare valore attraverso il proprio lavoro" commenta Enrico Mattiazzi, CEO di Fiscozen.

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