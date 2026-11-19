RAE 88 e AZ Info insieme: nasce AZ-RAE per accelerare innovazione e trasformazione digitale

(Teleborsa) - Si è conclusa positivamente l’operazione con cui RAE 88, società al 100% di proprietà di UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), e AZ Info, partner tecnico di RAE 88 dal 1997, hanno costituito la società AZ-RAE, di cui detengono rispettivamente il 50% del capitale.



La nuova realtà si propone come una full service company focalizzata su innovazione e trasformazione digitale, in grado di accompagnare le organizzazioni lungo l’intero ciclo di vita dei progetti, dalla strategia alla gestione operativa. Un unico interlocutore che unisce visione e capacità di esecuzione, con competenze che spaziano dalla sicurezza informatica all’intelligenza artificiale, dal cloud alla gestione di sistemi enterprise, fino alla governance dei servi digitali.



Nel settore automotive, AZ-RAE continuerà a supportare RAE 88 mettendo a disposizione queste competenze per lo sviluppo dei servizi digitali rivolti ai soci UNRAE e agli altri attori della filiera. Un ambito in cui la trasformazione della mobilità rende più centrali la gestione dei dati, la protezione delle informazioni e la capacità di innovare.



Forte del suo know-how e delle capacità operative, AZ-RAE potrà inoltre ampliare il perimetro di business verso nuovi settori, portando le proprie soluzioni in contesti diversi da quello di origine, dove l’esperienza nella gestione di processi complessi può fare la differenza.



Con la nuova configurazione i due soci contribuiranno allo sviluppo di AZ-RAE e condivideranno le decisioni sulla sua evoluzione strategica. AZ-RAE e RAE 88 restano in ogni caso entità giuridiche e organizzative distinte, ciascuna con la propria autonomia gestionale e operativa, il proprio personale e il proprio ambito di attività. L’operazione non comporta trasferimenti di attività o di responsabilità tra le società e lascia invariati ruoli e strutture.



"Per RAE 88 - da trent’anni principale partner di AZ Info - l’operazione trasforma una collaborazione commerciale in un assetto societario robusto e duraturo, con orizzonte pluridecennale. L’obiettivo è consolidare le attività strategiche per il core business, avere una gestione ancora più diretta e veloce di informazioni utili per il pubblico e aprirsi a nuove opportunità di crescita legate ai servizi evoluti per la mobilità", dichiara Andrea Cardinali, Direttore Generale RAE 88 e Presidente AZ-RAE.



"Questa operazione premia trent’anni di affidabilità, competenza e professionalità. Al fianco di RAE 88 siamo stati protagonisti della digitalizzazione dell’automotive, a partire dagli iter immatricolativi, in un percorso di crescita e specializzazione continua. Oggi come soci di AZ-RAE, mettiamo l’esperienza maturata in sicurezza informatica, intelligenza artificiale, cloud e sistemi enterprise al servizio di nuove iniziative da costruire insieme, per la filiera automotive e per nuovi settori", afferma Aldo Zampaglione, Presidente AZ Info.



(Foto: Photo by John Schnobrich on Unsplash)

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