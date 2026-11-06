Dedagroup diventa Deda: Fabio Meloni nuovo CEO e fusione delle due maggiori controllate

(Teleborsa) - Dedagroup, gruppo tecnologico italiano, ha annunciato la nomina di Fabio Meloni a CEO con l'avvio di un'evoluzione del proprio assetto di governance e organizzazione che avrà effetto dal 1° Gennaio 2027 e che prevede la fusione per incorporazione di Deda Bit e Deda Next, rispettivamente attive nei mercati Financial Services & Industrial, Public Sector, Healthcare & Energy.



Sul fronte della governance, il fondatore e imprenditore Marco Podini, Amministratore Delegato della capogruppo Lillo e Vicepresidente MD, che fino ad ora ha guidato Dedagroup come Presidente Esecutivo, mantiene la carica di Presidente del CdA e la guida strategica e finanziaria, mentre, insieme al CdA, nomina Fabio Meloni, già CEO di Deda Next, CEO di Deda, affidandogli le deleghe operative.



Sul fronte dell'organizzazione, Dedagroup si riorganizza e si ricompatta nel presidio dei mercati, passando da holding finanziaria a operativa, e avvia il processo di fusione per incorporazione delle due maggiori controllate del Gruppo: Deda Next, attiva nelle soluzioni tecnologiche per la trasformazione digitale di Pubblica Amministrazione, Sanità ed Energy, e Deda Bit attiva nello sviluppo di progetti IT e soluzioni innovative per la trasformazione digitale in ambito Financial Services e Industrial, varando al contempo il cambio di denominazione in Deda.



"Questa evoluzione rappresenta un passaggio naturale nel percorso di crescita e trasformazione di Deda. Stiamo rafforzando un modello organizzativo più integrato, capace di valorizzare al meglio le competenze, le soluzioni e le risorse che abbiamo costruito nel tempo - ha detto Marco Podini, Presidente del CdA di Dedagroup - La semplificazione della struttura e il potenziamento delle sinergie ci consentiranno di operare con maggiore efficacia, rafforzare il nostro presidio sui mercati, dare risposte più rapide e generare nuove opportunità di crescita".



Il nuovo assetto societario e di governance sarà effettivo dal 1° gennaio 2027, quando la società cambierà anche denominazione da Dedagroup a Deda, un ulteriore passo nel percorso di semplificazione e consolidamento del Gruppo.

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