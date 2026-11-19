Si muove in territorio negativo il settore utility italiano (-1,21%), seduta in ribasso per Italgas
(Teleborsa) - Scambi negativi per il comparto utility in Italia, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'indice Utilities dell'Area Euro.
Il FTSE Italia Utilities ha chiuso a 51.106,8, in diminuzione di 624,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Utilities termina gli scambi in tono negativo a 591, dopo aver avviato la seduta a 594.
Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione del comparto utility, seduta negativa per Italgas, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,99%.
Debole la giornata per Hera, che porta a casa un calo dello 0,94%.
Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, chiusura in rosso per Ascopiave, che termina la seduta segnando un calo dell'1,77%.
Contenuto ribasso per Acea, che archivia la sessione in flessione dell'1,17%.
Lieve ribasso per ERG, che chiude in flessione dello 0,71%.
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