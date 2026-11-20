BCE, Lagarde: oltre 30 banche centrali interessate a EUREP. Linee swap più accessibili

(Teleborsa) - Più di 30 banche centrali hanno già espresso interesse per EUREP, il sistema di pronti contro termine della BCE per le banche centrali, reso permanente e aperto a tutte a febbraio. Lo ha detto la Presidente della BCE, Christine Lagarde, al Frankfurt European Banking Congress. La BCE sta inoltre lavorando per mantenere efficaci le proprie linee di swap "in un mondo più frammentato", rendendole anche "più accessibili", e sta collegando TIPS, il servizio di regolamento dei pagamenti istantanei, ai sistemi di pagamento veloce di altri Paesi.



Lagarde ha ricordato che per gran parte della sua storia la BCE ha mantenuto una posizione neutrale sul ruolo internazionale dell'euro. Poco prima del suo mandato ha adottato una linea più favorevole e negli ultimi anni è passata all'azione. "Il rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro è importante per la nostra politica monetaria e può sostenere la crescita e la sovranità dell'Europa sulla scena mondiale odierna", ha spiegato.



Le ragioni sono due. Da un lato, l'Europa deve affrontare un elevato fabbisogno di investimenti, dalla difesa alle tecnologie strategiche, e "i costi di finanziamento diminuiscono se gli investitori internazionali vogliono detenere la nostra moneta". Dall'altro, in un mondo colpito da shock sempre più frequenti, fatturare in euro una quota maggiore degli scambi commerciali riduce l'esposizione alle oscillazioni dei cambi.



Le linee di liquidità internazionali servono soprattutto a tutelare la trasmissione della politica monetaria in caso di crisi, limitando il contagio dall'esterno sui mercati europei. Ma, ha osservato Lagarde, sostengono anche il ruolo internazionale dell'euro: "Se un reserve manager sa che i titoli denominati in euro possono essere convertiti in liquidità in euro senza una vendita forzata, sarà più motivato a detenerli in condizioni di normalità".

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