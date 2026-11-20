Innovazione, Invitalia riunisce a Roma Agenzie e Banche di sviluppo europee

Al centro dell'incontro il tema del trasferimento tecnologico per ridurre il divario tra ricerca e impresa

(Teleborsa) - Invitalia ha riunito a Roma gli Ad ed i vertici di 11 Agenzie e Banche di sviluppo europee, insieme a esponenti della Commissione europea, della Corte dei Conti europea, del Fondo europeo per gli investimenti (Gruppo BEI) e dell'OCSE. Obiettivo dell'incontro è rafforzare la capacità dell'Europa di veicolare i risultati della ricerca scientifica e tradurli in innovazione, crescita industriale e competitività.



L'iniziativa si inserisce nel percorso di collaborazione tra Invitalia e le Agenzie e Banche di sviluppo europee per consolidare una rete europea di organizzazioni impegnate nell'attuazione delle politiche per l'innovazione e lo sviluppo economico.



Al centro dei lavori il paper "Innovation and Technology Transfer – A Shared European Vision", predisposto dal Centro Studi Invitalia e sviluppato con i partner coinvolti, con contributi di alcuni rappresentanti del network Taftie. Il documento punta a individuare priorità comuni e linee di azione per la valorizzazione dell'innovazione tecnologica nell'UE ed è stato integrato con le esperienze e le proposte operative emerse nel corso dell'incontro.



Il confronto ha preso il via dal riconoscimento della necessità di colmare il cosiddetto continuity gap, ovvero le discontinuità che ostacolano il passaggio dalla conoscenza alla sua valorizzazione economica e industriale.



"Dal lavoro di Agenzie e Banche di sviluppo dell’UE nasce una conoscenza che si affianca ai dati di programma e alla valutazione formale. Questo punto di vista ci consente di vedere meglio il cosiddetto continuity gap, cioè i momenti in cui ricerca, sperimentazione e mercato faticano a restare collegati", ha dichiarato l’Ad di Invitalia, Bernardo Mattarella,, aggiungendo "oggi abbiamo potuto fare qualcosa che lo scambio di documenti, da solo, difficilmente consente: ascoltare le ragioni che stanno dietro a un’osservazione e capire perché, in un altro Paese, la stessa questione si presenta in modo diverso. L'esperienza dell'attuazione, compresa quella del PNRR, indica già alcune direzioni di lavoro per colmare questa distanza. Da qui può venire un contributo concreto al dialogo con le istituzioni europee sulla prossima programmazione. Le scelte di politica pubblica spettano ovviamente alle istituzioni europee e nazionali, ma quello che possono fare le Agenzie e le Banche di sviluppo è mettere a loro disposizione, in modo ordinato, ciò che si impara nell'attuazione".



I lavori si sono articolati su tre pilastri. Il primo riguarda le imprese (start-up, PMI, imprese deep-tech e tradizionali), che devono essere sostenute nella crescita, nell'accesso al mercato e nell'adozione di nuove tecnologie. Il secondo riguarda gli ecosistemi dell'innovazione, quali università, centri di ricerca, uffici di trasferimento tecnologico, incubatori e acceleratori. Il terzo riguarda la governance delle politiche pubbliche, che richiede un coordinamento più stretto tra ricerca, innovazione, politica industriale e sviluppo territoriale.



In questo ambito Agenzie e Banche di sviluppo possono mettere a disposizione delle istituzioni la propria implementation intelligence, ossia le esperienze maturate nella gestione degli strumenti pubblici e nel rapporto diretto con le imprese. Tra le ipotesi di lavoro figura un field-to-policy loop, un meccanismo stabile di feedback verso le istituzioni europee e nazionali.



Il confronto pone le basi per una posizione comune, da cui potranno derivare raccomandazioni alle istituzioni e forme di collaborazione volontaria tra i partner, nel perimetro dei rispettivi mandati, anche in vista del dibattito sul ciclo di programmazione 2028-2034. All'incontro hanno partecipato, oltre a Invitalia, Bpifrance, ENISA, Hellenic Development Bank, IAPMEI, Innovation Agency Lithuania, LIAA, Luxinnovation, Malta Enterprise, NIÜ - Hungarian Innovation Agency e SPIRIT Slovenia Business Development Agency.

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