Levi (Fideuram), la nuova sfida della longevità è pianificare come vivere la pensione

L'intervento nel keynote The Future of Financial Protection

(Teleborsa) - "Vivere più a lungo è una conquista. Pianificare come vivere questi anni è la nuova sfida. Nella consulenza partiamo da una domanda concreta: 'Come immagina di vivere la propria pensione?'. Conoscere i progetti del cliente ci permette di aiutarlo a definire le proprie priorità, a compiere scelte sostenibili e a individuare le risorse aggiuntive necessarie per realizzarli".



E' quanto sostiene Raffaele Levi, Head of Business Model di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, intervenuto insieme a Chiara Vitale di DXC Technology nel keynote The Future of Financial Protection.



Il confronto - si legge in una nota - ha riguardato il ruolo della consulenza nell'aiutare i clienti a prepararsi alla pensione già durante la vita lavorativa. Il punto di partenza è il confronto tra le entrate previdenziali attese e le risorse necessarie per sostenere il tenore di vita desiderato. Da questa valutazione si può costruire un piano di risparmio e investimento per integrare il futuro reddito pensionistico.



"Con Longevity", prosegue Levi "stiamo integrando la pianificazione previdenziale in Sei, il nostro servizio di consulenza evoluta, per aiutare il cliente a costruire durante la vita lavorativa un capitale che possa integrare il reddito pensionistico. Cominciare per tempo permette di distribuire lo sforzo di risparmio su più anni e di scegliere come investire in funzione degli obiettivi e del tempo a disposizione".



"Il private banker accompagna il cliente lungo il percorso, aggiornando il piano quando cambiano le sue esigenze e aiutandolo a definire come utilizzare il capitale accumulato una volta in pensione".







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