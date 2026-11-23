ASPI, Giana: "Impegnati su rigenerazione della rete e digitalizzazione"

Nel 2027 partiranno i lavori per l'ampliamento della Milano-Lodi

(Teleborsa) - "Il Gruppo Autostrade per l’Italia è il più grande operatore del Paese, con circa 3000 km di rete gestita sulla quale ogni giorno si muove il 60% del traffico dell’intera rete autostradale italiana", Lo ha ricordato l'Amministratore delegato Arrigo Giana, in occasione dell’evento Italia Direzione Nord in corso a Milano, spiegando che il Gruppo "ha un programma di investimenti di 30 miliardi di euro, senza un euro di soldi pubblici: certezza di risorse, significa certezza di investimenti. Gran parte di questi 30 miliardi sono dedicati alla manutenzione e all’ammodernamento, per garantire alla nostra rete altri 60 anni di vita".



"A 100 anni dalla prima autostrada, la Milano-Laghi, il tessuto urbano e produttivo - aggiunge Giana - si è sviluppato attorno alla rete autostradale: in quest’area geografica strategica per il Paese, la Lombardia, il nostro impegno per il potenziamento della rete, nella digitalizzazione e nella rigenerazione della rete è stato e resta evidente. La Milano-Laghi è stata la prima autostrada della nostra storia, ma anche la prima a prevedere 5 corsie al traffico; da Milano origina il tracciato della A1, figlio del grande disegno, realizzato in tempi brevissimi, di unire il Nord al Sud del paese con una strada a scorrimento veloce. Sempre in questo territorio abbiamo inaugurato il tratto autostradale a maggiore dotazione tecnologica della nostra rete: la A4 che nel suo tratto urbano garantisce una quarta corsia al traffico grazie a un innovativo sistema tecnologico che assicura una gestione dinamica delle corsie".



"Questoquesto territorio nel 2027 vedrà l’avvio della realizzazione del progetto di ampliamento alla quarta corsia della A1 Milano-Napoli, tra Milano Sud e Lodi: sono opere tangibili che dimostrano la nostra attenzione per un’opera di infrastrutturazione capillare in questo territorio”.

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