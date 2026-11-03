FiberCop: la fibra ultraveloce arriva a Racalmuto

Al via la campagna “Fatti della stessa fibra” con il Comune e i cittadini

(Teleborsa) - Il Comune di Racalmuto ha avviato con FiberCop la campagna "Fatti della stessa fibra" per portare la fibra ottica di ultima generazione FTTH nelle abitazioni dei cittadini e nelle imprese locali, connettendo l’intera comunità a una rete di telecomunicazioni veloce, affidabile e sostenibile. L’iniziativa, interamente finanziata da FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale strategica per il Paese e a disposizione di tutti gli operatori telefonici, prende il via il 4 novembre con la firma del protocollo d’intesa. Nella stessa giornata sarà presentata alla cittadinanza nel corso di un incontro pubblico in programma alle 19 presso la Sala Consiliare, in Via Vittorio Emanuele 13.



"L’arrivo della fibra ottica rappresenta un traguardo fondamentale e un’opportunità straordinaria di modernizzazione per il nostro territorio - dichiara il Sindaco di Racalmuto, Calogero Bongiorno. Il progetto di FiberCop ci consentirà di accelerare la digitalizzazione del territorio e offrire servizi più efficienti ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione. Parliamo di una rete ultraveloce e sostenibile che migliorerà il lavoro agile (smart working), la didattica, la domotica e l’accesso a servizi essenziali come la telemedicina, oltre a consentire una gestione più efficiente del nostro territorio. Invito tutti i cittadini a partecipare all’incontro pubblico del 4 novembre per conoscere da vicino i dettagli dell’iniziativa e i vantaggi concreti per la nostra comunità.



"Grazie alla fibra ottica di FiberCop, il territorio di Racalmuto avrà una rete ultraveloce che consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, consentendo la fruizione di servizi innovativi, quali lo streaming in 4K/8K, lo smart working, la gestione smart delle abitazioni attraverso dispositivi per la domotica, la telemedicina e i servizi digitali come, ad esempio, la gestione del traffico, dell’illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale. Inoltre, la fibra ottica contribuirà ad aiutare l’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di CO2.



La predisposizione alla connessione in fibra ottica sarà effettuata senza costi per i cittadini e per le imprese: un tecnico di FiberCop, previo appuntamento, installerà la borchia ottica all’interno dell’unità immobiliare. Predisposta la connessione, l’utente potrà rivolgersi al proprio operatore telefonico per richiedere l’attivazione del servizio internet ultraveloce e iniziare a usufruire delle prestazioni della nuova rete. Per maggiori informazioni sulla campagna, verificare il proprio indirizzo e aderire all’iniziativa è possibile consultare il portale. I lavori, che prevedono la posa di circa 55 km di cavi in fibra ottica nel territorio comunale, sono stati già avviati nella Via Asaro, Via Roma e Via Ferdinando Martino; attualmente sono in corso le attività nelle vie Hamilton, Filippo Villa, Falcone, Lepanto e Sacerdote Romano e proseguiranno progressivamente nelle ulteriori aree individuate dal piano di sviluppo della rete. Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale. FiberCop opererà in collaborazione con l’Amministrazione comunale per limitare l’impatto sulla viabilità e procedere speditamente nella realizzazione della nuova rete.



Con l’iniziativa "Fatti della stessa fibra", FiberCop conferma il proprio impegno nell’accelerare la trasformazione digitale del Paese e dei suoi territori. Un nuovo approccio che pone i cittadini e le imprese al centro del percorso di digitalizzazione delle comunità, semplificando l’esperienza di attivazione del servizio FTTH e promuovendo un utilizzo più consapevole delle opportunità della connettività.

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