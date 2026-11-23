BasicNet, buyback di 9.000 azioni

(Teleborsa) - BasicNet ha comunicato di aver acquistato nel periodo dal 16 al 19 novembre 2026, sul mercato Euronext Milan, complessivamente 9.000 azioni proprie al prezzo medio di 4,847 euro, per un controvalore pari a 43.623,89 euro.



Gli acquisti rientrano nel programma autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti del 16 aprile 2026.



Il gruppo torinese attivo nell'abbigliamento sportivo ha precisato che, dopo queste operazioni, detiene complessivamente 7.327.647 azioni proprie, pari al 13,57% del capitale sociale.







Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.



(Foto: © Tommaso Gasperini/Massimo Sestini)

Condividi

```