Milano
17:35
49.022
+0,65%
Nasdaq
18:20
26.781
+7,00%
Dow Jones
18:20
49.663
+3,15%
Londra
17:35
10.481
+1,30%
Francoforte
17:35
25.337
+2,15%
Lunedì 23 Novembre 2026, ore 18.36
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Milano in flessione dello 0,68% alle 13:00
Borsa: Milano in flessione dello 0,68% alle 13:00
Il FTSE MIB tratta a 48.373,54 punti
In breve
,
Finanza
23 novembre 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,68% alle 13:00 e continua le contrattazioni a 48.373,54 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Milano in flessione dello 0,55% alle 16:00
Borsa: Milano in flessione dello 0,41% alle 10:30
Borsa: Milano in flessione dello 0,50% alle 16:00
Borsa: Milano in flessione dello 0,55% alle 10:30
Titoli e Indici
FTSE MIB
+0,65%
Altre notizie
Borsa: Milano in flessione dello 0,69% alle 10:30
Borsa: Milano in flessione dello 0,31% alle 10:30
Borsa: Milano in flessione dello 0,37% alle 16:00
Borsa: Milano in flessione dello 0,28% alle 16:00
Borsa: Andamento negativo per Milano, in flessione dello 0,95% alle 10:30
Borsa: Debole Milano, in lieve ribasso dello 0,25% alle 13:00
Guide
Spionaggio industriale: 9 casi storici, dalla seta cinese ai segreti dell'intelligenza artificiale
Lo scandalo che ha coinvolto NVIDIA nel novembre 2026 ha riportato l'attenzione su una pratica antica quanto la competizione economica: lo spionaggio industriale.
leggi tutto