Milano 10:27
49.705 -0,24%
Nasdaq 28-ott
29.813 0,00%
Dow Jones 28-ott
52.475 +0,19%
Londra 10:27
10.734 +0,37%
Francoforte 10:28
25.910 +0,80%

Borsa: Milano in flessione dello 0,31% alle 10:30

Il FTSE MIB tratta a 49.672,32 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano in flessione dello 0,31% alle 10:30
Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,31% alle 10:30 e continua le contrattazioni a 49.672,32 punti.
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