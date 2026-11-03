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Borsa: Milano in flessione dello 0,69% alle 10:30
Il FTSE MIB tratta a 49.603,89 punti
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03 novembre 2026 - 10.30
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Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,69% alle 10:30 e continua le contrattazioni a 49.603,89 punti.
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