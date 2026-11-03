Milano 12:36
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Nasdaq 2-nov
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Dow Jones 2-nov
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Londra 12:36
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Francoforte 12:36
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Borsa: Milano in flessione dello 0,69% alle 10:30

Il FTSE MIB tratta a 49.603,89 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano in flessione dello 0,69% alle 10:30
Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,69% alle 10:30 e continua le contrattazioni a 49.603,89 punti.
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