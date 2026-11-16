Milano 11:47
51.690 -0,32%
Nasdaq 13-nov
27.944 0,00%
Dow Jones 13-nov
52.348 +0,10%
Londra 11:47
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Francoforte 11:47
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Borsa: Milano in flessione dello 0,41% alle 10:30

Il FTSE MIB tratta a 51.645,77 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano in flessione dello 0,41% alle 10:30
Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,41% alle 10:30 e continua le contrattazioni a 51.645,77 punti.
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