Milano 17:16
51.875 -0,14%
Nasdaq 17:16
28.496 +0,43%
Dow Jones 17:16
52.722 +0,45%
Londra 17:16
10.864 +0,27%
Francoforte 17:16
26.802 +0,52%

Borsa: Milano in flessione dello 0,28% alle 16:00

Il FTSE MIB tratta a 51.800,72 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano in flessione dello 0,28% alle 16:00
Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,28% alle 16:00 e continua le contrattazioni a 51.800,72 punti.
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